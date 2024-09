Captan EN VIVO a presunto "datero" que amenaza a choferes de Translima: así operarían mafias en SJM

San Juan de Miraflores continúa siendo escenario de la creciente violencia y extorsión en el sector del transporte público. En el paradero de la empresa TransLima, los choferes y propietarios de vehículos son víctimas constantes de extorsión por parte de mafias que operan con total impunidad, con la complicidad de supuestos "dateros" que informan a los delincuentes sobre quiénes no han pagado los cupos exigidos. Según denuncias de los transportistas, estos individuos vigilan día y noche, registrando con sus celulares a los conductores para luego coordinar los ataques.

Las cámaras de Panamericana Televisión registraron a uno de estos sujetos en acción, quien estaba con gorra y teléfono en mano, mientras aparentemente tomaba fotos y enviaba información a las mafias que operan en la zona. Al ser abordado por el reportero, el sujeto negó estar involucrado, afirmando que solo "trabaja cobrando", pero los testimonios de los afectados lo señalan como parte del sistema de delincuencial que afecta a la empresa de transporte.

"Nosotros sabemos que él es quien les pasa el dato a los extorsionadores", afirmó un chofer de la empresa TransLima, quien explicó que los dateros avisan a los delincuentes sobre quiénes no han pagado los cinco soles por pasada. "Si no pagamos, nos rompen las lunas o nos disparan más adelante", agregó.

NO LES ACEPTAN DENUNCIAS PORQUE PRIMERO DEBEN "PAGAR"

Este tipo de extorsiones no es nuevo en la zona. Los transportistas aseguran que están bajo constante amenaza, y que ya no cuentan con el apoyo de las autoridades policiales. "Hemos denunciado, pero la policía no hace nada. Nos dicen que tenemos que pagar para que el delito se configure", comentó el gerente de la empresa, quien también reveló que han sido atacados por bandas criminales a pesar de haber pagado en algunas ocasiones.