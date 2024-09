Chorrillos: Padres de familia protestan por traslado intempestivo de estudiantes a zona insegura

Los padres de familia del colegio Andrés Avelino Cáceres, en Chorrillos, manifestaron su rechazo frente a la decisión de trasladar a los estudiantes de inicial y primaria a otra institución educativa, a solo dos meses del cierre del año escolar. La medida ha generado gran indignación entre los apoderados, quienes consideran que la reubicación a un nuevo colegio, el Virgen del Morro, en una zona considerada peligrosa, pone en riesgo la seguridad de los menores.

"Nos han informado de la noche a la mañana que el 23 nos vamos al colegio Virgen del Morro, que está en una zona con drogadictos y pandilleros. No queremos poner en riesgo la vida de nuestros hijos", expresó un padre de familia visiblemente molesto.

TEMEN POR LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS

Los padres también señalaron que la directora del colegio no les dio opciones ni coordinaron adecuadamente el traslado, lo cual incluye cambiar el turno de los niños al horario de la tarde, algo que no consideran viable. "Nuestros hijos vienen caminando solos, no podemos exponerlos a esa zona y menos en turno tarde", añadió una madre.

Si bien los padres no se oponen a la renovación de la infraestructura del colegio, que tiene más de 50 años y está en mal estado, solicitan que se les brinden alternativas menos perjudiciales, como la implementación de clases virtuales para los dos meses restantes.