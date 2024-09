Abogado de Abel Valdivia: “no ha habido ningún tipo de obstaculización para la extradición”

Julio Rodríguez, abogado de Abel Valdivia, principal sospechoso del asesinato del productor audiovisual Christian Enrique Tirado en una fiesta en Lince, el pasado 30 de septiembre; se pronunció sobre el proceso que su representado se encuentra atravesando tras ser extraditado desde Rusia y descartó que su defendido haya tratado de “bloquear” dicho procedimiento.

“Esto es falso. Desde que yo asumí la defensa, en el primer momento, lo que se decidió fue someterse a la justicia, él se comunicó con las autoridades rusas, les avisó a las autoridades rusas, sin que haya sido detenido. Él ingresó a Rusia sin ningún tipo de medida”, sostuvo el letrado en Buenos Días Perú.

El abogado afirma que la salida de Valdivia estaba “justificada” por las amenazas que habría estado recibiendo.

“Nos allanamos desde el día uno al proceso de extradición, no ha habido ningún tipo de obstaculización para la extradición. Si esto no se ha hecho de manera más rápida, no ha sido por nosotros. Tenemos escritos presentados en la Fiscalía pidiendo permanentemente que se ejecute la extradición”, agregó.

¿LEGÍTIMA DEFENSA?

Rodríguez reafirma que su defendido actuó en legítima defensa y precisa que el disparo de Valdivia se ejecutó cuando su hermano “estaba siendo acuchillado”.

“La lectura que tenemos nosotros es clarísimos respecto a cómo se ve el video y cómo se ve el momento del impacto, se percibe nítidamente que el disparo se da justamente en el momento en que el hermano de Abel Valdivia estaba siendo acuchillado exactamente en ese momento. Es decir, estamos hablando de un acto de legítima defensa”, indicó el abogado penalista.

¿QUÉ DICE LA FAMILIA DEL COMUNICADOR ASESINADO?

El padre del productor audiovisual rechazó la hipótesis de que su hijo agredió con un arma blanca al hermano de Abel Valdivia, destacando que en las pericias oficiales que tendría la Policía y la Fiscalía no hacen mención de un objeto punzante.

“Eso es mentira, es más, en las pericias oficiales que tiene la Policía y la Fiscalía en ningún momento hablan de un de un arma que haya tenido mi hijo en la mano, no hay nada”, expuso, haciendo referencia a un aparente modus operandi que tendría esta familia para evadir responsabilidades.