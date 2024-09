Operativo en la av. Colonial: estos son los riesgos de subir en una combi informal

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a la Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao (ATU) se encuentra desarrollando un operativo contra paraderos informales en la avenida Colonial, en Cercado de Lima.

Combis, cústers y colectivos informales suelen ejercer el servicio de transporte de forma irregular a la altura de la cuadra 1 de la avenida Colonial.

El comandante Jorge Holguín Salinas, jefe de la Unidad de Tránsito Lima Centro, brindó mayores detalles sobre el operativo que se encuentra realizando.

“Hoy estamos realizando operativo de paraderos informales. Lima tiene una serie de paraderos informales los cuales realizan transporte público, vehículos que no están autorizados, y esto constituye un riesgo para la ciudadanía, para los usuarios”, sostuvo el coronel.

RIESGOS DE SUBIRSE A ESTOS VEHÍCULOS

El jefe de la Unidad de Tránsito Lima Centro sostiene que la ruta que toman muchas de estas combis informales es toda la avenida Colonial hasta el Callao.

Adicionalmente, advirtió que la mayoría de los conductores de estos vehículos no cuentan con licencia de conducir, además de otras irregularidades.

“En su mayoría, los conductores no cuentan con licencia de conducir, hay vehículos que no cuentan con el seguro obligatorio contra accidente de tránsito, otros vehículos que no tienen revisión técnica. En resumen, no cuentan con las condiciones para brindar un buen servicio. Entonces, las personas deben comprender que se exponen a un peligro o un riesgo latente al usar este tipo de vehículo”, agregó.