Vía de Evitamiento: Retiran parte dañada del puente Palmeras tras choque de camión

Durante la madrugada de este viernes se retiró la estructura del puente peatonal Palmeras en la Vía de Evitamiento, ubicado entre los distritos de Ate y La Molina, después de que un camión impactara contra él por exceder el límite de altura. El accidente, que ocurrió el último jueves, dejó la estructura del puente arqueada, lo que causó su cierre inmediato por razones de seguridad.

Desde las 11 p.m. del 11 de setiembre hasta las primeras horas de hoy, equipos de trabajo procedieron a retirar la parte afectada de la plataforma, por lo que ahora solo queda la mitad de la estructura visible.

PIDEN QUE USEN PUENTE QUECHUAS

El paso peatonal ha sido cerrado en ambos sentidos, y la empresa concesionaria Lima Expresa ha instalado un letrero informando sobre la situación para recomendar a los peatones utilizar el puente Quechuas, ubicado a 250 metros de distancia, como alternativa para cruzar de manera segura.

Muchos transeúntes que se dirigían al trabajo se encontraron con la sorpresa de que el puente estaba cerrado, lo que les obligó a caminar más de dos cuadras para acceder al siguiente cruce peatonal. Lima Expresa, en su comunicado oficial, lamentó las molestias ocasionadas por el cierre y aseguró que sus equipos de ingeniería y mantenimiento están trabajando en una solución.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo se iniciarán las reparaciones del viaducto. La estructura dañada fue retirada a las 5:40 a.m., y no se ha visto personal trabajando en la zona después de esa hora.