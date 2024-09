Francis Allison: "Se están matando a más peruanos que en la época del terrorismo”

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, diálogo con Buenos Días Perú sobre la gestión de seguridad en su distrito, considerado uno de los más seguros según un estudio internacional. En esa línea, Allison destacó los esfuerzos constantes de su comuna para combatir la delincuencia y reflexionó sobre el aumento de la violencia en el Perú.

"Magdalena es el único distrito de Perú que no tiene ningún lugar donde se venden cosas robadas, porque los clausuramos desde años atrás", señaló Allison, quien explicó que una de las claves del éxito en su distrito ha sido la inversión masiva en seguridad. "El año pasado invertimos un tercio de todo el presupuesto en seguridad ciudadana. Este año estamos invirtiendo 6 millones y medio en una nueva central de videovigilancia y vamos a poner una cámara en cada esquina de Magdalena", añadió.

El funcionario también expresó su preocupación por la alta tasa de criminalidad que enfrenta el país. "El Perú está viviendo su segunda ola de violencia, peor que la del terrorismo. Hoy se están matando a más peruanos que en esa época", enfatizó.

EXIGE QUE "CONGELEN" CUENTAS BANCARIAS DE DELINCUENTES

El burgomaestre hizo un llamado a reformar las leyes que penalizan la receptación y a aplicar la extinción de dominio para delincuentes, si no pueden justificar su procedencia legal. "No solo debemos apresarlos, debemos quitarles todas las propiedades que no puedan justificar, como se hace con el narcotráfico y los políticos corruptos", sostuvo.

Finalmente, Allison señaló que se debe fortalecer la inteligencia policial y las divisiones especializadas en delitos de alta tecnología, dado que las extorsiones y crímenes ahora se realizan mediante el uso de redes sociales y tecnologías. "Las calles están inundadas de armas ilegales, y tenemos que tener un mejor control sobre ellas, tanto las ilegales como las que se adquieren de manera legal", concluyó.