Adolescente fue golpeado por familiares de su exenamorada tras ser acusado de agredirla

La madre de un menor de 15 años denuncia que su hijo fue agredido brutalmente por los familiares de su exenamorada, quien también tiene la misma edad que el adolescente, en una barbería en San Luis.

Los familiares de la expareja del joven lo habrían golpeado tras acusarlo de golpear a la adolescente.

“Estos sujetos llegaron y le dijeron a mi hijo: ‘esto es para que otra vez no vuelvas a golpear a mi sobrina. Entonces, directamente como madre voy y culpo a las personas, que ya usted lo sabe, le he dado a saber los nombres. Tíos de esta menor de edad porque a mi hijo lo agredieron el día sábado en una barbería que él acudió, como todos los fines de semana que se va a hacer tu corte de cabello, y le golpearon la parte de sus tímpanos dos veces y la parte de sus piernas, donde él tenido que protegerse. Lamentablemente, hay personas que no lo han podido defender, la agresión ha sido directamente contra él porque el sujeto va contra él directo. Han sido dos sujetos: uno que lo agredió y la otra persona que estaba haciendo la grabación del maltrato que le estaban haciendo a mi hijo”, relató la mujer, quien pide a la dueña del local que les brinde acceso a las cámaras de seguridad, destacando que otro menor también fue agredido.

AGRESIÓN CONTRA ADOLESCENTE

La madre del joven que fue agredido asegura que su hijo “nunca le ha puesto una mano encima a la niña” y que el padre de la menor lo habría estado amenazando por teléfono.

“Él nunca le ha puesto una mano encima a la niña, es más, ellos ya no están juntos ellos, ya no tienen una relación. El día que yo voy a poner la denuncia, mi hijo recién le dice al policía que él ha recibido dos llamadas por parte del papá (de su exenamorada) donde lo amenazó que, si se le acerca a su hija, él sabe cómo le va a ir”, agregó, precisando que el hombre se habría contactado con el adolescente hasta en dos oportunidades.

“Él nunca le puso la mano encima, señorita, él no lo ha hecho, siempre la señora, su mamá, o la niña siempre lo amenazaban diciendo: ‘le voy a decir a mi mamá o le voy a decir a mi papá que tú me levantaste la mano, que tú me hiciste eso’, donde es negativamente. Yo conozco a mi hijo, señorita, yo soy su mamá, yo sé al hijo que estoy criando, yo sé la clase de persona que es mi hijo y mi hijo no es persona de estar lastimando o castigando a una niña”, agregó.