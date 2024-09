Sujeto con aparentes alteraciones mentales agredió a trabajadora municipal de VES

El esposo de una trabajadora municipal de Villa El Salvador, que fue agredida por un hombre con aparentes alteraciones mentales, brindó mayores detalles sobre este incidente.

Según el testimonio de Carmen Rosa Montalvo, ella se dirigió hasta el cruce de las avenidas Velasco Astete y Central a las 5:00 a.m. para iniciar con sus funciones como trabajadora de limpieza, cuando fue interceptada por dicho sujeto.

El hombre, identificado como Marcos Daniel Pizango Ruiz, le habría empezado a hacer preguntas, situación que causó la incomodidad de la mujer; no obstante, jamás se imaginó que iba a atacarla por detrás.

El esposo de la víctima relata que el agresor la atacó con un objeto contundente cuando se encontraba de espalda y que, al dejarla en el suelo, se le abalanzó sobre ella para rebuscar en su chaleco con el fin de arrebatarle sus pertenencias.

Gracias a la rápida acción de un agente de Serenazgo y la alerta de los vecinos, dicho hombre fue capturado, actualmente encuentra en la comisaría de Villa El Salvador.

La mujer no ha podido ir a hacer la denuncia correspondiente tras encontrarse herida e internada en una clínica. Los gastos médicos los ha estado cubriendo la Municipalidad; no obstante, la familia solicita apoyo legal para afrontar este proceso y les hizo un llamado a los testigos del ataque para que brinden su testimonio a la Policía para que este ataque no quede impune.

¿QUÉ SE SABE DEL AGRESOR?

Pizango Ruiz ha sido acusado de “ser una persona violenta” y el esposo de la trabajadora municipal teme que salga nuevamente a las calles, destacando que anteriormente lo han denunciado por atacar a animales.