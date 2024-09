Exjefe del INPE sobre comunicación ilegal en penales: "En vez de bloquearlas, hay que escucharlas y rastrear a los delincuentes"

El exdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, ha propuesto un cambio en la estrategia de seguridad dentro y alrededor de los penales en el país, en respuesta a la reciente desarticulación de una banda criminal que instalaba antenas transmisoras de señal inalámbrica cerca del penal Ancón I, también conocido como Piedras Gordas, lo que permitía a los internos acceder a internet y coordinar actividades delictivas desde dentro.

El exfuncionario señaló a Buenos Días Perú que el problema de las comunicaciones ilegales dentro de los penales no es nuevo y recordó que en 2014 se inició la instalación de bloqueadores de señal en algunos centros penitenciarios. Sin embargo, lamentó que el proceso no se completó adecuadamente. “Lamentablemente, este proceso se vio truncado y no se culminó como debió ser adecuadamente porque en ese momento en el Ministerio de Justicia, algunos funcionarios revisaron algún tipo de los contratos y se quedó”, explicó.

El exdirector del INPE también se refirió a la superioridad tecnológica que los delincuentes parecen tener sobre las autoridades, destacando la necesidad de una evolución en las tácticas de seguridad. “El delincuente usa mejor tecnología que la propia autoridad. La delincuencia de hoy no son los de ayer ni serán los de mañana, todo está en constante cambio y lamentablemente la policía, la fiscalía, el ministerio público y la administración penitenciaria van rezagadas a este tipo de comportamiento", comentó.

APROVECHAR TECNOLOGÍA PARA MONITOREAR A LOS REOS

Además, sugirió que, en lugar de simplemente bloquear las comunicaciones, se deberían aprovechar las herramientas tecnológicas para monitorizar y prevenir actividades delictivas desde dentro de los penales. “Yo creo que más bien ahora podríamos variar y decir que escuchemos las comunicaciones. La policía tiene un área de inteligencia cibernética que puede escuchar las comunicaciones de manera legal con autorización judicial”, propuso.

"El delito hay que reprimirlo duramente, pero la delincuencia hay que prevenirla. Estamos en una situación de desborde de la criminalidad, pero sin embargo nuestros políticos más bien generan leyes que en vez de ayudar a combatir la delincuencia, la estimulan", concluyó.