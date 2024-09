Parque de las Leyendas responde a familia de trabajador fallecido: "No se tenía conocimiento de actos de hostilidad hacía él"

La reciente muerte de Christian Wacner Vila Rivera, un trabajador del Parque de las Leyendas, ha generado controversia tras las declaraciones de su familia, pues denuncian que Vila fue víctima de hostigamiento laboral que culminó en su trágico deceso. La necropsia reveló que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, lo que ha llevado a sus parientes a considerar que se trató de un hecho criminal.

PARQUE DE LAS LEYENDAS RESPONDE A DENUNCIA DE FAMILIA

En respuesta a estas acusaciones, el gerente jurídico del Parque de las Leyendas, Loudmird Gutiérrez, afirmó que la institución no tenía conocimiento de ningún acto de hostigamiento hacia el joven empleado. "Nuestra entidad no ha tomado conocimiento de actos de hostilidad que haya estado recibiendo nuestro excolaborador. Formalmente no lo conocemos", declaró el letrado.

La defensa legal de la familia, Mario Rivas, ha cuestionado la versión oficial, argumentando que el zootécnico había expresado a su entorno cercano su deseo de ser trasladado a otra área debido a la hostilidad que sufría por parte de un grupo de compañeras. Además, la familia señala que el joven dejó manuscritos en los que describía las tensiones en su lugar de trabajo.

Sobre la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad, Gutiérrez aseguró que la institución está cooperando plenamente con las investigaciones. "Hemos abierto las puertas de la entidad a todas las autoridades... tenemos ya a disposición las tomas de seguridad para poder entregar a la primera oportunidad en que se ha solicitado", afirmó Gutiérrez.

Sin embargo, Rivas ha indicado que, según su información, el parque no ha facilitado estas grabaciones. "El fiscal puede levantar un acta bajo delito de ocultamiento si no entregan las cámaras", advirtió el abogado.

El caso sigue bajo investigación, y la familia del fallecido espera que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a esta tragedia.