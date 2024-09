Muerte de trabajador del Parque de las Leyendas da giro inesperado: hallan texto en el que denuncia amenazas

El Parque de las Leyendas fue escenario de un trágico suceso el pasado domingo. Christian Wacner Vila Rivera, un trabajador de 30 años, fue encontrado sin vida en la zona de especies exóticas y silvestres del zoológico.

TEXTO DENUNCIA AMENAZAS

Familiares del agraviado denuncian que encontraron un texto entre las prendas del trabajador fallecido dedicado a su superior en el que le pide que se le cambie de área por supuestas amenazas y falsas acusaciones por parte de sus compañeras.

“Al momento de recoger su ropa para poder velarlo encontramos un escrito, un borrador, no es un escrito de suicidio, donde se dirige a su ingeniero donde dice que le cambien de área porque ha tenido amenazas y falsas acusaciones por parte de sus compañeras, no sabemos quiénes son esas personas no queremos acusar falsamente”, sostuvo la prima del agraviado.

Adicionalmente, les parece extraño que se le haya encontrado “semidesnudo”, cuando sus funciones requieren del uso de un tipo ropa especial, por lo que piden que se hagan las investigaciones a profundidad.

“No descartamos la idea de que haya sido un hecho de venganza por parte de sus compañeras”, agregó.

LO QUE SE SABE DE SU MUERTE

La muerte del trabajador, que ocurrió en su centro de labores, movilizó rápidamente a personal policial y de criminalística, quienes cercaron el área para realizar las investigaciones respectivas.

El cuerpo de Vila Rivera fue hallado sin signos vitales alrededor de las 10 de la mañana, boca abajo y dentro de los habitáculos de los animales. Es importante tomar en cuenta que en esa área del parque no hay cámaras de seguridad.

A través de un comunicado, el Parque de las Leyendas expresó sus condolencias a los deudos de la víctima y se comprometió a brindarles el apoyo moral y económico necesario.