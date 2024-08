Delincuencia imparable: ¿Ola de sicariato y extorsión gana más terreno en el país?

¿Estamos en la cresta de la ola de extorsión y sicariato más grande de la historia en el Perú?, es la pregunta que todos nos hacemos ante el avance de la delincuencia en el país. Todos los días somos testigos, mediante las noticias, de casos de esta índole en todo el territorio patrio, ante la aparente inacción de las autoridades y las fuerzas del orden.

HABLAN LOS EXPERTOS SOBRE LA CRIMINALIDAD

Sobre esta preocupante situación, el especialista en seguridad ciudadana, Jamie Urtecho opina que “La policía cumple con su trabajo, pero el Ministerio Público no denuncia y al no denunciarlo el Poder Judicial no sentencia (…) con esto sin lugar a excepción, todos nos podríamos convertir en la próxima víctima”.

Para el experto sobre los casos de extorsión, el problema es que “El extorsionado muy pocas veces denuncia, y lo hace cuando ya se ve afectado en contra de su integridad física”.

DELINCUENCIA LLEGADA DEL EXTRANJERO

Por su parte el ex director contra la Trata de Personas de la PNP, general Carlos Malaver, opinó sobre la criminalidad llegada desde el extranjero.

“Inicialmente llegaron provenientes de Colombia, pero en la actualidad la criminalidad venezolana ha tratado de ocupar esos espacios o en todo caso pedirles cupo a estos mismos extorsionadores extranjeros colombianos (…) y estos delincuentes no cumplen los códigos del hampa de antaño y vienen gozando de cierta impunidad, generada por nuestro aparato de Justicia”, señaló el general Malaver.

Como se sabe, según el Código Penal el delito de extorsión tiene una pena máxima de 15 años, sin embargo, el Doctor Mario Arribas, experto en Derecho Penal, contempla una cadena perpetua en estos casos.

“La extorsión, te quita la libertad, te quita tu plata y te malogra la vida, dejándote invalido y hasta muerto. Estas organizaciones criminales idean, planifican, concretan con antelación estos actos, por eso deben ser castigados con una pena ejemplar, como la cadena perpetua” indica el hombre de leyes.