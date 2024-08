Mujer acuchillada por su expareja tiene 100 puntos en todo el cuerpo: agresor está libre y víctima teme por su vida

Denuncian intento de feminicidio en San Martín de Porres. Julio César González Albornoz es acusado de atacar brutalmente a su expareja, una joven venezolana de 24 años, con un cúter el pasado 13 de agosto. El sujeto le causó múltiples heridas que requirieron más de 100 puntos de sutura.

VIVEN ASUSTADAS

A pesar de la gravedad del ataque, el agresor sigue en libertad y no ha sido objeto de una denuncia formal. La afectada señala que las autoridades, al ser alertadas, no han tomado las medidas adecuadas, por lo que ahora ella y su familia viven en un estado de vulnerabilidad y temor constante. Inclusive, tienen que vivir encerrados, usando un candado en la puerta de su casa.

"Venía caminando por la acera, y él empezó a hablar conmigo, a decirme que por qué no le contestaba los mensajes, que él me quería que él sería incapaz de hacerme algo malo. Llegamos ahí y me preguntó por mi mamá, que si mi mamá estaba en la casa, yo le dije que no, y en ese momento me dio la primer primera (acuchillada) en el costadito, yo corrí, caí al piso, y cuando caí boca abajo me dio la de la espalda y las del cuello", explicó Clara, la agraviada.

La víctima y sus parientes han solicitado el apoyo de la ministra de la Mujer y la intervención de la policía para capturar al agresor y prevenir que cometa más actos de violencia. Esperan que tras hacer su denuncia ante los medios de comunicación, la policía tome la acción respectiva y detengan a González Albornoz.