Viviendo a oscuras: Negocios del Centro de Lima denuncian que están sin electricidad desde hace 9 días

En total penumbra, sin electrizad ni luz por las noches han quedado 90 familias y 500 negocios en la cuadra 4 del jirón Huallaga en Cercado de Lima.

A este problema se suma que por la falta de electrizad tampoco cuentan con el servicio de agua potable, un verdadero calvario el que pasan desde hace 9 días.

SIN ELECTRICIDAD NI AGUA

Son casi 90 las familias afectadas que no pueden ni conservar sus alimentos al no poder refrigerarlos, y los que tiene cocinas eléctricas, no pueden ni cocinar. De igual forma algunos vecinos que realizan trabajo remoto no pueden cumplir con sus labores.

De igual forma son casi 500 stands en los centros comerciales de la zona los que se ven muy perjudicados con esta situación.

Los afectados por la falta de electricidad señalan haberse comunicado en más de una oportunidad con la empresa que brinda el servicio en esta zona de la capital, pero aún no solucionan el problema.

Cabe señalar que, solo les queda esperar que, en las próximas horas, en la zona se pueda reponer el fluido eléctrico y la empresa pueda revisar que otras averías existen a la zona.