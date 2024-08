Hialmar Laynes: acosador de Manuela Camacho sigue libre y denuncian retraso en allanamiento de su vivienda

La abogada de Manuela Camacho, Venus Bustamante, informó que el acosador de periodistas identificado como Hialmar Laynes Sánchez aún no puede ser detenido porque se requiere una orden de allanamiento.

“Cabe señalar que nosotros en la mañana presentamos a la Fiscalía, que ha solicitado la revocatoria y que le han declarado al lugar y fundado el pedido de revocatoria, a las horas de la mañana, aproximadamente a la 1 de la tarde. Ellos nos dieron ambos despachos fiscales, nos dieron el recibido, el acuso recibo, uno a las 4:21 p.m. La hora límite para recepcionar documentos es 4 de la tarde, de 4 de la tarde en adelante constituye recepcionado, pero para un día hábil”, dijo en su momento la letrada, haciendo referencia a los despachos fiscales de la Primera Fiscalía de La Molina y Cieneguilla, al igual que de la fiscalía de turno de la jurisdicción.

Bustamante reveló que, durante el fin de semana, la Policía ha intentado comunicarse con ella para poder ejecutar la acción y allanar la residencia de Laynes. Sin embargo, el retraso en el Ministerio Público habría impedido que se desarrolle esta acción.

“Se necesita una orden de allanamiento, sin ella no se podría ingresar a su domicilio. Ya tendría que haber cumplido con ello, pero hasta el día de hoy, hasta hace unos 5 minutos que he revisado el correo electrónico no nos han notificado, dándonos respuesta proveído a esos dos escritos presentados ambos por un allanamiento”, expuso en su momento.

MANUELA CAMACHO

Manuela Camacho ha utilizado sus redes sociales para advertir que Laynes podría estar aprovechando este tiempo para organizar su fuga.

En su mensaje, solicitó a las autoridades que aseguren su captura inmediata para evitar que el acusado obtenga ventaja en esta situación.