Ate: Mujer reclama por excesivos cobros a Sedapal y le cortan el agua

Una mujer del distrito de Ate denuncia que, tanto ella como otros vecinos, no tienen agua hace tres semanas tras reclamar a Sedapal por el excesivo cobro en los unos recibos de inicio de año.

La denunciante, Carolina Cueto, quien tiene a su cargo a sus padres que son adultos mayores, relata que su recibo de agua pasó de aproximadamente 160 soles a más de 4 mil soles.

En enero y febrero la sorprendieron con un recibo de más de 4 mil soles y otro de 3225, generando una deuda de más de 7 mil soles.

Adicionalmente, señala que este documento no habría llegado de forma física y que tuvo que apersonarse a Sedapal en donde le habrían indicado que tendrían que fraccionar el pago.

“Hay un tope donde ya no me dejó pagar Sedapal y lo único que me dijo es que fraccione ese monto. De tanto insistir, ellos me dijeron que lleve mil soles para conciliar, pero cuando llegué a Sedapal llevando los 1000 soles, ellos me dijeron que ya no, que ellos lo que querían es fraccionarlo por 5 años”, sostuvo la vecina.

Finalmente, indica que el sábado pasado, vino personal para inspeccionar, pero que, horas después, trabajadores de Sedapal llegaron para “anular” el conducto de la mujer y dejarla sin agua.

SEDAPAL EMITE COMUNICADO TRAS DENUNCIA

Ante la denuncia de Cueto en Buenos Días Perú (BDP), Sedapal emitió un comunicado en el que afirman que se registró un consumo atípico por parte de la usuaria y que no “se pudo concretar la inspección interna al predio debido a la ausencia” de la mujer en una primera visita.

Adicionalmente, afirman que no se brindó las “facilidades de acceso por lo que se procedió a facturar los consumos”. Finalmente, se comprometieron a atender el caso.