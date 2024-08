Local hace fiestas y no deja dormir a vecinos: dueño dice que es amigo del alcalde de Chorrillos

Vecinos de un condominio denuncian que no pueden dormir tras los constantes ruidos de un local, ubicado en la cuadra 10 avenida El Sol, en el distrito de Chorrillos, en el cual se llevarían a cabo fiestas hasta altas horas de la noche.

Los residentes relatan que este establecimiento funcionaba como restaurante, hasta hace tres años, pero que después pasó a convertirse en un salón de recepciones.

Las fiestas se desarrollarían de viernes a domingo, el ruido de estos eventos viene atormentando a los residentes de un condominio cercano, que alberga a aproximadamente 90 familias, en el cual destaca la presencia de numerosos adultos mayores.

DUEÑO DICE QUE ES AMIGO DEL ALCALDE

Los vecinos señalan que ya le han hecho presente sus reclamos al dueño del establecimiento; no obstante, este se habría defendido diciendo que tiene amistad con el alcalde Fernando Velasco Huamán y personal de la Municipalidad de Chorrillos.

“Se ha conversado con el dueño de local, representante de local, ellos indican que tienen amistad con la Municipalidad y que pueden hacer lo que quieren, cosa que no sé si será cierto. Yo creo que no es cierto, pero es raro que no vengan a fiscalizar”, sostuvo un vecino, quien manifiesta que le han puesto diversas “trabas” a los residentes que han hecho presente esta situación al municipio.

“No tienen control, ha habido momentos en los cuales ha habido fiestas de niños y en realidad se han visto a personas mayores tomando hasta altas horas de la noche. No miento, una vez se quedaron hasta las 5 de la mañana, como le había comentado en este condominio viven personas mayores. Ahorita no pueden estar porque son personas mayores y todos estamos mortificados, no podemos vivir tranquilos. Viven 90 familias y tenemos que estar llamando a las 2 de la mañana a Serenazgo y a veces el Serenazgo viene y no les hacen caso y suben el volumen. Yo he venido con el cuerpo caliente a hablar con el señor y me ha cerrado la puerta, muchas veces me ha cerrado la puerta, y es muy malcriado, él alude de que es amigo del alcalde. Yo me encuentro sorprendida porque yo no creo que el alcalde permita esto, yo sé que el alcalde ayuda a muchas personas y por favor nosotros pedimos que nos ayuden porque yo debo entender que él no sabe, que no tiene conocimiento de esto y le pedimos que por favor o cierren este local o hablen con persona para que adapten algo para que no salga el ruido”, sostuvo una vecina.