Tráiler choca en la Panamericana Sur: vecinos atribuyen constantes accidentes a la falta de iluminación

Un tráiler chocó contra un muro de concreto en la Panamericana Sur, a la altura del puente Alipio en San Juan de Miraflores, durante la madrugada del último domingo. A pesar de la gravedad del impacto, que dejó el vehículo pesado con varios daños y retorcido en medio de una de las vías más transitadas de la capital, no se reportaron heridos.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada, cuando el camión, que transportaba verduras en dirección norte a sur, impactó contra la estructura divisorio de la vía. Los restos de las placas metálicas de la caja de carga quedaron esparcidos por el suelo junto a la carga que transportaba.

FALTA DE ILUMINACIÓN

Testigos en la zona relataron que la falta de iluminación adecuada en esa parte de la carretera contribuyó al accidente. "No hay luz toda la noche, en toda la Panamericana está oscuro y no se ve," comentó un vecinos, y explicó que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en este punto específico. Según los residentes, la visibilidad reducida ha sido una constante causa de choques en el área.

Finalmente, el conductor del tráiler, identificado como José Ricardo Cuevas Dugarte, de 33 años, fue llevado a la dependencia policial del sector para las diligencias correspondientes.