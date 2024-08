Alquila vehículo, le exigen garantía de S/ 2.450 soles y debitan “erróneamente” 19 mil soles: denuncian estafa

Se han reportado al menos 10 casos de presunta estafa por parte de una empresa de alquiler de vehículos. Los usuarios denuncian que no les han devuelto la garantía que pagaron al acceder a sus servicios.

De acuerdo al testimonio de los afectados, la empresa de alquiler de vehículos les exigió pagar una garantía, bajo la promesa de que se les devolvería el dinero en un promedio de 60 días hábiles, acuerdo que no se habría cumplido.

TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS

Una de las víctimas relata que pagó una garantía de 2.500 dólares en efectivo a inicios de año y que, hasta el momento, no tiene respuesta.

Existen casos del 2020, una pareja señala que alquilaron un vehículo por tres días y que les exigieron una garantía de 2450 soles, pero la empresa débito “erróneamente” 19 mil soles de la tarjeta de crédito del agraviado.

“Les entregué la tarjeta de crédito, salieron con un POS, me atendieron aquí en la calle y me dijeron que iban a debitar 2450, el error mío fue no revisar el voucher, pero cuando yo estaba en camino a mis vacaciones es donde me llaman y dicen que han digitado 19 mil soles, pero eso es totalmente falso porque 19 mil soles ni siquiera se parece al monto de 2450, es un error consciente de ellos, porque no hay ninguna similitud en los números. Entonces, me llamaron y me dijeron que me preocupe y que no tenga ningún contratiempo, ‘que ni bien nos devuelves el auto, te vamos a devolver los 19 mil soles’ y uno confía”, indicó un hombre, alegando que lo “pasearon un año”, y que procedió a denunciarlos ante Indecopi, pero que, pese a que ya la entidad emitió una resolución a su favor en octubre del año pasado, “hasta la fecha nada”.