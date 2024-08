Alcalde de Comas recibe amenazas tras intervención en mercado: “te vamos a partir la cara”

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, estaría nuevamente en la mira del hampa tras realizar acciones para mitigar el comercio ambulatorio en el mercado Santa Luzmila. Recientemente, se filtró un video en el que se ve a unos criminales armados amenazar al burgomaestre por las medidas que se encuentra ejecutando en el distrito.

“Buenas noches, esto es un comunicado para ti, sí para ti que me vas a ver ahorita, maldito alcalde Ulises Villegas, estamos cansados de la maldita mamag***, mira lo mismo que hiciste en el mercado Chacra Cerro no lo vamos a permitir por aquí en el mercado de Santa Luzmila, ya sabes que tenemos cuatro años verdad, tú lo sabes que tenemos cuatro años por aquí malandreando, maldito. Dónde te pesquemos, ya sabemos que tus ocho escoltas no te van a servir, somos una organización de un poco de malditos que la vida nos apesta, maldito. Sabes, en estos momentos, ya sabemos que donde te pesquemos te vamos a partir la cara, maldito. Es el hampa, lo mismo que permitiste en Chacra Cerro, no te lo vamos a permitir por aquí”, se escucha en el video de unos hombres encapuchados.

COMERCIANTES SOBRE AMENAZAS

Pese a la gravedad de las amenazas, diversos comerciantes formales afirman desconocer de dicho video o tener información sobre una presunta banda criminal que estaría detrás del comercio ambulatorio.

Por otro lado, afirman que el desalojo de comerciantes informales del Mercado Santa Luzmila ha sido algo beneficioso; no obstante, afirman que dichos ambulantes deberían ser reubicados, alegando que muchos se encuentran en esta situación irregular por “necesidad”.

“Sí, aquí se paga todos los días, pero señorita, también hay que ser consciente. Así como pagamos nosotros y tenemos derecho a vender, también hay personas que necesitan a veces trabajar en la calle, que no tienen un trabajo formal como tal (¿se ha reubicado este grupo de comerciantes?), la verdad que pienso que sí debió ser reubicado, que todavía están a tiempo, porque la mayoría son personas de tercera edad, (dicen que hay una banda criminal detrás de todo eso), eso sí es muy delicado, señorita”, afirmó una comerciante.