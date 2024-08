Piden que no la dejen libre: niñera detenida por robar 100 mil soles en dinero y joyas ya tenía antecedentes

Una niñera fue detenida tras ser acusada de robar aproximadamente 100 mil soles en dinero y joyas, además de electrodomésticos de alto valor. Los robos ocurrieron simultáneamente en dos domicilios ubicados en los distritos de Chorrillos y Cercado de Lima. La sospechosa, quien también es acusada de maltratar a un menor, está actualmente bajo custodia y se espera que su audiencia se lleve a cabo este viernes 16 de agosto a las 9:30 de la mañana.

La propietaria afectada, la señora Yasmín, expresó su indignación no solo por el robo, sino también por el presunto maltrato hacia su hijo menor. "Ella empezó a trabajar con nosotros de manera itinerante en noviembre de 2023, y solo los fines de semana", explicó Yasmín. "Siempre estaba supervisada, por eso confiamos en ella para que en julio de este año pasara a ayudarnos diariamente", agregó.

"El día sábado, mi suegra descubrió que faltaban 25 000 soles y 1 000 dólares en su closet. Además, sus joyas estaban desordenadas. Fue un choque total para nosotros", detalló la denunciante.

Yasmín ante sus sospechas, instaló cámaras de seguridad en sus inmuebles sin que la acusada tuviera conocimiento de ello. Es así, que se pudo registrar a la niñera ingresando a las habitaciones y registrando cajones mientras el menor estaba presente y llorando. "Mi hijo intentó entrar a la habitación detrás de ella y ella lo empujó y sacó. Pude ver todo en tiempo real desde mi celular mientras estaba en una reunión de trabajo", afirmó Yasmín.

Cabe mencionar que, la afectada indicó que contrató a la denunciada a través de un agencia, y al momento de buscar sus antecedentes penales no registraba ninguno. "La agencia fue quien nos refirió a esa persona. No tenía antecedentes en su momento, se buscó en el sistema y no tenía ningún registro de delito o sentencia entonces con todo ello y con la confianza que nos dio en su momento la agencia, porque a ellos también los engañaron, nosotros decidimos contratarla", sostuvo.

Sin embargo, tras la investigación del abogado de Yasmín, se reveló que la mujer tenía un historial por delitos similares. "En 2017, ella fue denunciada por un caso similar de robo agravado en una casa", señaló Yasmín. "Es inaceptable que pueda recibir una pena suspendida con un historial así", añadió. En esa línea, la agraviada pide que no la liberen tras la audiencia de hoy día.