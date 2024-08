Renzo Miranda al Congreso: “Las cosas para los bomberos voluntarios tienen que cambiar”

El caso de Renzo Miranda, un bombero de 24 años de servicio que terminó gravemente herido tras caer de un edificio durante un incendio, ha causado gran conmoción en la población, no solo por las graves afectaciones físicas y emocionales que sufrió, sino también por la engorrosa situación que se encuentra atravesando para tener una atención médica de calidad.

El bombero inicialmente aclaró que él “no se lanzó” del cuarto piso del inmueble, descartando algunas insinuaciones “malintencionadas” que se han presentado en los últimos días y precisa que él incluso trabaja como instructor internacional.

“No me lancé, el hecho fue que al quedar atrapados en el incendio producto de las llamas no teníamos ruta de escape. Entonces, tuvimos que analizar diferentes estrategias para poder descender, entre ellas era utilizar una cuerda, atarla con un punto fijo y hacer un sistema de descenso para poder bajar del cuarto piso, es ahí cuando se rompe la cuerda y lamentablemente yo caigo”, explicó.

El agraviado relató lo difícil que fue ese momento, destacando que, pese a que “han entrenado durante muchísimos años para momentos como ese”, vivirlo es totalmente distinto.

“Me acordé de los tres bomberos que fallecieron en 2016, me acordé de mis hijas, me acordé de mi esposa, me di cuenta de que en ese momento estaba completamente atrapado por el fuego y no teníamos cómo salir, me dieron la indicación para irme a un piso superior, he pasado por un pasadizo envuelto en llamas quemándome”, dijo a Buenos Días Perú.

Con respecto a la emergencia, Miranda aclaró que inicialmente les habían dicho que en el incendio podría haber niños atrapados, pero que en la emergencia se dieron cuenta que no era así.

“La probabilidad de que hubiera niños era grande”, sostuvo.

LLAMADO AL CONGRESO

Pese a que después de la comunicación que tuvo con el ministro del Interior se estarían acelerando las gestiones para que pueda recibir la atención médica respectiva, hizo un llamado al Congreso y al Estado.

“Las cosas para los bomberos voluntarios en el Perú tienen que cambiar, así que llamó al Congreso de la República, llamo al Ministerio del Interior, que ya sabe, que ya me he comunicado con él. Pero llamó al Congreso de la República, debe cambiar y mejorar las leyes y los beneficios para los bomberos del Perú, no queremos cobrar un sol para ir a atender a una persona, no queremos cobrar un sol para entrar a un incendio a rescatar a una persona, pero queremos que nos traten con cariño para que, si nos sucede algo, poder restablecernos, que nuestros deudos estén en buen cuidado", concluyó.

A raíz de esta emergencia, la familia de Renzo se encuentra realizando una rifa pro-salud para poder afrontar los diversos gastos médicos. Si quiere apoyar esta noble iniciativa te puedes comunicar al siguiente número: 922505886.