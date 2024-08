César Acuña sobre exmilitante de APP que ocupa puesto clave en la Contraloría: “yo no lo conozco”

El gobernador de La Libertad, César Acuña, se pronunció sobre las acusaciones contra César Florez Salinas, actual gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República, quien es un exmilitante de Alianza para el Progreso.

El líder de APP destaca que su partido tiene más de 400 mil militantes y que se enteró del vínculo entre el funcionario y su agrupación política a raíz del reportaje dominical.

“Han hecho una investigación y que en algún momento haya sido militante de APP o afiliado de APP. Una cosa es ser militante y otra es ser afiliado. Tenemos más de 400 mil militantes, imagínense serían 400 mil peruanos que no podrían hacer un trabajo público”, indicó Acuña.

DICE QUE NO LO CONOCE

El gobernador afirma desconocer a César Florez Salinas y que se enteró de las acusaciones en su contra por los medios.

“Yo no lo conozco, no lo conozco a ese señor. Yo me acabo de enterar de las acusaciones en los medios”, sostuvo.

La contratación de Florez Salinas ha generado revuelo no solo por el elevado salario que percibe, el cual asciende a 20,500 soles mensuales, sino también por su cercanía con el partido de Acuña, ya que en 2019 postuló a la alcaldía de Surco con Alianza para el Progreso.

PENSIÓN VITALICIA

“Yo tengo mi opinión personal y lo tengo desde que era congresista. Yo no estoy de acuerdo con que los expresidentes de la República tengan pensión vitalicia. Basta con el honor de haber sido presidente del Perú”, dijo tras ser consultado sobre este tema

No obstante, varios congresistas de APP votaron por la aprobación de la pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori.