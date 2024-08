Estaciones del Metropolitano en pésimas condiciones: fallas en puertas, vayas oxidadas y sin extintores

El equipo de Buenos Días Perú hizo un recorrido a lo largo de varias estaciones del Metropolitano en Lima, y registró múltiples fallas de seguridad y mantenimiento que ponen en riesgo la integridad de los usuarios. Este seguimiento surge tras la denuncia de un padre y su hijo que quedaron atrapados en una de las rampas de acceso de la estación Angamos debido a que las puertas no se abrieron.

PÉSIMAS CONDICIONES POR UN SERVICIO DE ALTO COSTO

El reportero Marcos Matías verificó personalmente problemas similares en otras estaciones como México y Canaval y Moreira, donde se encontró con puertas abiertas, falta de extintores y vallas metálicas oxidadas y deterioradas. Además, se observó que un elevador exclusivo para personas con discapacidad estaba fuera de servicio, complicando aún más la accesibilidad.

Los usuarios expresaron su insatisfacción y preocupación por estas condiciones, pues el costo del pasaje, que asciende a S/ 3.20, no se justifica dado el nivel de servicio proporcionado. "No hay puertas, no tienen extinguidores, y en una ocasión, la puerta se abrió mientras el bus no estaba en una estación", compartió un usuario, quien calificó al servicio con un bajo puntaje.

El Metropolitano es una de las principales redes de transporte en la capital, y movilizan diariamente a más de 700 000 pasajeros a través de sus 43 estaciones por 26 kilómetros. Sin embargo, la congestión y los tiempos de espera prolongados, junto con los problemas de mantenimiento y seguridad, han deteriorado la calidad del servicio.

El equipo de Panamericana Noticias intentó comunicarse con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), pero no recibieron respuesta.