Mujer es amenazada para que pague deudas de su hermana: familiar la dejó como "aval" tras irse del país

En San Juan de Lurigancho, una madre de familia es víctima de amenazas de muerte hacia ella y sus hijos, a raíz de una deuda contraída no por ella, sino por su hermana. La señora Heidi, visiblemente afectada, reportó a Buenos Días Perú que los mensajes intimidantes han escalado al punto de recibir fotografías del colegio de sus hijos y mensajes intimidantes que comprometen la seguridad de sus seres queridos.

La historia comenzó cuando la hermana de Heidi adquirió una deuda y salió del país, y dejó a Heidi expuesta a las amenazas de los acreedores. A pesar de sus intentos por buscar ayuda, la víctima mencionó que la policía se negó a aceptar su denuncia por no ser la deudora directa. "He buscado ayuda, pero me ignoraron", explicó.

NO SE PUEDE COMUNICAR CON SU HERMANA

La agraviada señala que esta situación la afecta psicológicamente, pues vive en constante miedo y temor por estar constantemente vigilada por los delincuentes. Además, detalló que la primera vez que los malhechores se contactaron con ella, le dijeron que su hermana fue quien la "dejó como aval" para que se hicieran los pagos que debía.

"Como aval me deja a mí, diciéndome que a través de mí van a hacer los pagos. Yo le digo (a los delincuentes) que eso no puede ser porque ni siquiera yo he ido con ella a solicitar el préstamo, ni siquiera han visto mi rostro con ella", manifestó.

"No sé si ella sabe la magnitud de toda esta situación que ha dejado; no se comunica. Ella debe saber a qué clase de gente le debe, pero lastimosamente no tengo comunicación y, así fuera que tuviera, ¿qué va a poder hacer ella?", añadió Heidi.