Alcalde de Ventanilla sobre obra inconclusa en av. Néstor Gambetta: “estoy cansado de que no haya solución”

La paralización de una obra en el km 3,5 de la avenida Néstor Gambetta viene generando diversos problemas entre los conductores, quienes tienen que transitar a baja velocidad por este sector y se ven expuestos a ser víctimas de accidentes de tránsito, que ya se han reportado anteriormente.

El alcalde del distrito de Ventanilla, Jhovinson Vásquez Osorio, precisa que esta parte de la vía está cerrada desde hace cinco años

“Esta obra y esta vía, ya cerrada tiene 5 años. En el año 2018, lamentablemente, el dueño de este terreno privado empezó a hacer sus trabajos y empezó a colapsar esta vía. En el 2019, cuando estuve como regidor también se hizo un acuerdo de consejo en declarar en estado de emergencia kilómetro 3,5 de esta vía porque ya estaba colapsando y en el 2020, tuvimos la visita del ministro de Transportes (y Comunicaciones) en ese entonces y dio inicio a un plan de contingencia para que puedan colocar bloques de cemento, pero esos bloques de cemento con la parte técnica cuando estuvieron en avance, no iban a sostener durante el tiempo esta vía que es de alto tránsito y es por eso que se paralizó el tema de seguir con esta construcción, y eso que solamente iban a ser 200 metros cuadrados. Ahora ya se ha implementado. El año pasado, vino el jefe de Provías e indicó que el muro tiene ser de concreto con una buena base para que pueda sostener durante el tiempo esta vía, que es de alto tránsito, que conecta de sur a norte y también de norte a sur”, sostuvo el burgomaestre.

ALCALDE AFIRMA ESTAR CANSADO DE TANTO “DOCUMENTO”

La cabeza de la Municipalidad de Ventanilla manifestó su molestia al no obtener respuesta por parte de las autoridades pertinentes sobre los documentos que ha enviado sobre el tema.

“Estoy cansado de tanto documento, que no tenga respuesta y que no haya solución después de 5 años que estamos permanentemente e insistentemente. Puede haber una decisión política siendo una vía nacional, siendo una vía que va a conectar el Puerto de Chancay con el puerto del Callao y que lamentablemente, y ya lo dijo la señora presidenta en su discurso, en noviembre de este año empieza la puesta en marcha del puerto de Chancay, cómo pueden poner la puesta en marcha si no tengo una conexión, no hay vías de acceso”, reclamó el alcalde.

“No esperemos otro accidente más y no esperemos a tener problemas, porque al final de cuentas, quien recibe la problemática son los vecinos”, agregó.