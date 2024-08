Le piden 10 mil soles para no "volarle la cabeza a su hijo": prestamista denuncia ser víctima de extorsión

Una mujer, se dedica al préstamo de dinero y al transporte de carga, denuncia que es víctima de extorsión en Huachipa. Rosa, nombre que se le otorgará a la afectada para proteger su identidad, ha recibido amenazas hacia ella y su hijo de 9 años desde hace una semana.

VIVE UNA PESADILLA

Rosa señala que ha proporcionado evidencia a la policía, pero inicialmente le dijeron que esto no constituía una extorsión, ya que no había pruebas de "balas ni granadas en su domicilio".

"Ellos me piden primeramente 10000 soles y de ahí me dicen que tenemos que negociar, después me llaman amenazándome a mí, amenazando a mi niño de 9 años que le van a volar la cabeza, si no le doy yo en 24 horas el dinero", declaró a Buenos Días Perú.

Las llamadas comenzaron el 26 de julio, y los delincuentes han demostrado tener información detallada sobre los movimientos de Rosa y su familia, incluyendo los horarios de sus hijos y detalles de su hogar. Rosa ha expresado su temor por la seguridad de su familia, e indicó que su pequeño ya no asiste a la escuela por miedo a ser atacado.

A pesar de las pruebas, incluyendo audios y mensajes de WhatsApp, la policía ha tardado en iniciar una investigación. Sin embargo, se espera que la fiscalía comience a investigar el caso hoy.

Por su parte, la agraviada ha considerado mudarse de la zona por temor a represalias y ha pedido justicia públicamente.