El policía Andrés Cruces Rodas, quien enfrenta acusaciones de violación por parte de otra agente de una comisaría en el Callao, presentó su versión de los hechos junto a su abogado, el doctor Stefano Miranda. Cruces continúa trabajando en la comisaría de turismo del Primer Puerto, mientras que la denunciante ha sido reasignada a otra unidad como medida de protección.

En diálogo con Buenos Días Perú, el efectivo policial y su abogado negaron categóricamente las acusaciones. La defensa legal sostuvo que el examen toxicológico de la denunciante fue negativo, lo que demuestra que no había consumido estupefacientes ni tenía un nivel de alcohol en la sangre que pudiera comprometer su capacidad de consentimiento.

"El examen toxicológico ha salido negativo, o sea, ninguna ingesta de algún estupefaciente, como le llamamos comúnmente "pepeado", no existe. El dosaje etílico para acreditar una insuficiencia de la conciencia, esto significa que la mujer pueda render su consentimiento, debe superar el 2,5 de gramos por litros de alcohol, el dosaje etílico no sale tan alterado como para decir que hubo un estado de inconsciencia", explicó Miranda.

Además, afirmaron que el certificado médico legal no reportó lesiones recientes que indicaran una agresión sexual. "Si ustedes revisan el certificado médico legal, que yo te lo puedo citar, señala claramente en el cuarto punto que no existen lesiones recientes, al no existir lesiones esto significa que no ha habido una violación sexual como tal", detalló.

El abogado Miranda enfatizó que la situación debía analizarse tanto desde una perspectiva legal como desde el respeto a los derechos constitucionales, incluida la presunción de inocencia de su cliente. A su vez, Cruces Rodas proporcionó detalles sobre las circunstancias que rodearon el incidente, explicando que ambos habían consumido alcohol de común acuerdo durante su turno de patrulla, lo cual admitió como una falta administrativa y una violación de las normativas policiales.

"Desde que hemos iniciado nuestro servicio de patrullaje, a la hora que hemos salido, nosotros ya teníamos conversaciones previas para, al término, más o menos este, tomar las bebidas alcohólicas", indicó Cruces. "No era la primera vez, ellos han ingerido bebidas alcohólicas en una semana anterior", agregó su abogado.

"Nosotros estábamos conscientes y el acto sexual se dio en mutuo acuerdo. Ha sido consentido, ella estaba lúcida en todo el momento. Hemos ingresado por la parte posterior del la cochera de la comisaría y bueno los dos con muto acuerdo hemos pues realizado ese acto. Ahora ella ha ingresado por sus propios medios a su dormitorio, de eso hay manifestaciones. Eso está en temas de investigación, ya en el tema policial y fiscal, en los cuales pues manifiestan que ella ha ingresado por sus propios medios, ha tenido una conversación con otras personas, es más, la han visto cambiarse por sus propios medios", continúo narrando el acusado.

LA ACUSA DE INTENTAR EVADIR RESPONSABILIDAD AL DENUNCIARLO

De acuerdo al letrado, la policía estaría denunciando a su patrocinado para excusar la pérdida de su armamento. "Lo que pasa es que en ese instante ella pierde el armamento, deja el armamento, se olvidó de recogerlo en el pasadizo. Al día siguiente, otro efectivo lo encuentra, lo guarda, y bueno, ahí ya tenía un problema grave que iba acarrear de repente el pase de situación de retiro por su parte. Entonces, ella al imputarme un tema de violencia sexual estaría exonerando o eximiendo de responsabilidad policial y no la podrían procesar para darle de baja", agregó Cruces.

"Incluso ropa de ella, tanto ropa del servicio, como como ropa íntima están en el ropero de mi cliente. Nosotros nos hemos sometido a este proceso, porque entiendo que es una situación muy grave. Inclusive una de mis condiciones para asumir su defensa es que se ponga derecho y que todo lo que él se encuentre diciendo lo pueda probar, y es lo que hasta el día de hoy hemos demostrado", añadió el letrado. "Es una situación lamentable, y se lo he comentado, que va acarrear su expulsión y su pase al retiro de la policía, porque estos ejemplos no se pueden estandarizar en la policía eso está super claro, pero el proceso penal tampoco podemos ir y señalar una persona si no hay evidencia", concluyó Miranda.

La situación sigue en curso, y las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.