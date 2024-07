Embajada de Venezuela en Perú permanece cerrada: continúa incertidumbre por fraude electoral

En Lima, la Embajada de Venezuela se ha convertido en el escenario de angustia y confusión para los ciudadanos venezolanos que, ante el reciente fraude electoral en su país, acudieron a realizar trámites consulares, pero encontraron las puertas cerradas. Los afectados expresaron su preocupación e indignación por la dictadura en Venezuela y los obstáculos para obtener sus documentos.

"Hoy tenía retiro de pasaporte y, con la información que me han dado que en 72 horas estaría listo, ni dormí. Estamos preocupados, indignados a ver qué va a pasar. No nos dicen nada, estamos esperando el pasaporte que nos entreguen", declaró una ciudadana a las cámaras de Buenos Días Perú.

"Normalmente la atención empezaba a las 9 de la mañana pero vemos que no hay ningún tipo de movimiento y ya son más de las 8. El policía dice que al parecer se han ido, nuestro documento está en el aire porque no sabemos qué va a pasar", agregó.

AÚN TENÍAN ESPERANZA

La situación es especialmente dura para aquellos con familiares aún en Venezuela. "Todavía tengo familia en Venezuela. La situación está fuerte, es un dolor muy grave que no se puede explicar. Teníamos una ilusión muy grande de que iban a perder y perdieron, pero el gobierno no acepta. Desde aquí duele mucho porque no sabemos qué va a pasar con ellos", compartió otra entrevistada.

Este escenario se da luego que Venezuela rompiera oficialmente relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.