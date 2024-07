Protestas en Venezuela dejan 2 muertos: ¿qué se sabe de los al menos 70 detenidos?

Miles de venezolanos salieron a las calles a protestar luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la victoria de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales, las cuales han estado colmadas de acusaciones de “fraude” por parte de la oposición y dudas en sectores de la comunidad internacional.

Casi 48 horas después del anuncio del CNE, se han elevado a dos los muertos durante las protestas contra del régimen. La periodista Carolina Bigott ha brindado mayores sobre estos decesos, los casi 20 heridos y decenas de detenidos en estas manifestaciones. La mujer de prensa destaca que estos últimos serían al menos 70, los cuales habrían sido intervenidos en el interior del país.

“Solamente dos personas fallecidas, una el mismo domingo, día de las elecciones. Ese día hubo muchos altercados en el interior del país con los testigos de mesas opositores que no los dejaban entrar a los colegios electorales, ese día falleció una persona y el día de ayer, otra persona. El número de heridos son por lo menos entre 15 y 20 y los detenidos aún no hay un número exacto. Ayer, se hablaba de 70 detenidos, pero en el interior del país, acá en Caracas aún no hay detenidos, heridos, ni fallecidos, todo esto ocurrió en el interior del país, donde está mucho más caldeado el ambiente y para hoy se esperan acá en Venezuela (más manifestaciones)”, dijo en Buenos Días Perú.

La periodista venezolana destaca que gran parte de los heridos han sido por perdigones, balas de goma que suelen usar las fuerzas del orden del régimen para reprimir a los manifestantes.

INDICIOS DE FRAUDE

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, anunció ayer que lograron “rescatar, con la ayuda de muchos voluntarios, el 73,2% de las actas de votación” y aseguran que tienen como probar el avasallante triunfo de Edmundo González Urrutia.

“Yo voto y me da un papelito pequeño, yo lo introduzco en la caja, pero la máquina como tal luego arroja un chorizo, ese chorizo no hubo nadie que lo pudiera auditar por parte testigos opositores, más de 90,000 testigos opositores había y nadie tuvo acceso a este recuento total de las actas, ese es el primer aval de María Corina Machado para cantar este fraude”, indicó la mujer de prensa.

Entre las irregularidades que sigue arrastrando el régimen venezolano, Bigott destaca que Maduro cometió la “ilegalidad” de adjudicarse presidente de su país, destacando que recién en el 10 de enero se puede proclamar el nuevo jefe de Estado de la nación llanera.