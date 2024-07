Madrugaron para ver Desfile Militar: abuelitos denuncian que no los dejan acceder a tribunas en av. Brasil

Mientras en la avenida Brasil se vive un ambiente de fiesta a pocas horas de iniciar el tradicional Desfile Militar por Fiestas Patrias, ya se registran conflictos debido a la alta demanda de acceso al estrado principal. Una fila de aproximadamente 100 personas, incluyendo ancianos y familias, ha surgido en la cuadra 18, donde muchos denuncian que no pueden ingresar al área designada para el público.

"A las 3 de la mañana llegamos, esperando conseguir un buen lugar para ver el desfile, pero las autoridades no nos permiten pasar porque no tenemos pases. Nos dicen que hay espacio, pero no nos dejan acceder", relató un señor de 80 años, lo que evidenció la confusión entre los asistentes.

Las autoridades en el sitio han restringido el acceso, alegando la falta de espacio y la necesidad de pases previamente distribuidos, lo que ha exacerbado el descontento de los ciudadanos. "Todos somos peruanos y deberíamos tener el derecho de ver el desfile. No entiendo por qué se nos excluye si se supone que hay lugares disponibles", comentó una señora de 70 años que llegó temprano con la esperanza de celebrar el día festivo en primera fila.

Entre el público afectado también se encuentra un joven de 14 años vestido de militar, quien, junto a su madre, expresó su decepción: "Llegamos a las 2 de la mañana, y a pesar de nuestra anticipación y entusiasmo, no hemos podido entrar. Es muy triste, especialmente para mi hijo que admira a las fuerzas armadas y sueña con ser marino", sostuvo la mujer.