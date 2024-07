Menor desaparece hace un mes en SJL: familia sospecha de vigilante de mercado

La desaparición de Yamileth Shirley Salazar Paredes, una joven de 17 años, ha generado alarma en San Juan de Lurigancho. Desde hace un mes, tras ser vista por última vez en el mercado Santa Rosa, la familia está en búsqueda de la menor. El principal sospechoso de llevársela es un vigilante del centro de abastos, identificado como Octavio Malpartida Perales, de 48 años, quien según sus padres, mostraba un comportamiento inusual hacia la joven.

PADRES VIVEN PESADILLA

La madre de Yamileth, Natividad Paredes, reportó que Octavio Malpartida frecuentemente interactuaba con su hija y le entregaba notas con instrucciones y direcciones. Estos detalles han llevado a la familia a sospechar en que este sujeto está involucrado en la desaparición de la adolescente, quien fue vista por última vez el pasado 29 de junio.

En declaraciones a Buenos Días Perú, la madre expresó su preocupación por la relación entre el vigilante y su hija, y cómo este le regaló un perro días antes de su desaparición, lo que ella interpretó inicialmente como un gesto amistoso. "No pensé que tenía estas intenciones, de llevarse a mi hija. Entonces como cualquiera, yo no le dije nada a mi hija, no le vi nada, lo vi normal. Y para mi mi sorpresa un día desaparece Yamileth y no sé nada de ella", sostuvo la señora Natividad.

El padre de la menor, Johnny, también comentó sobre el comportamiento de Malpartida perales, e indicó que lo había visto interactuar de manera sospechosa con la adolescente en varias ocasiones. A pesar de sus preocupaciones, Yamileth aseguró a sus padres que el vigilante no la molestaba. "Yo sospeché hace una semana. Como el señor se paraba en la puerta, y yo venía a recoger todas las tardes a mi hija con su mamá, vi que el vigilante paraba con el chaleco ahí, y mi hija siempre se sentaba en la puerta, entonces (me percaté) que el vigilante le miraba y le miraba, le hacía gestos", detalló.

El día de su desaparición, la joven fue vista por última vez saliendo del mercado con una mochila que, según su madre, solo contenía mandarinas para su hermano. La familia está devastada y clama por justicia y el esclarecimiento de los hechos. Ellos piden a las autoridades a colaborar en la búsqueda y en la investigación para dar con el paradero de Yamileth.