Sindicato CAS de Migraciones anuncia huelga indefinida a pocos días de Fiestas Patrias: ¿Cuáles son sus reclamos?

El Sindicato CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones ha anunciado una huelga indefinida a pocos días de celebrarse Fiestas Patrias, debido a demandas no atendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En diálogo con Buenos Días Perú, Yasser Boluarte, vocero del sindicato, expresó que el paro se debe al incumplimiento del convenio colectivo del año pasado, y no por nuevas demandas de bonos como se ha informado erróneamente en algunos medios.

“Nosotros estamos pidiendo que se cumpla el convenio del año pasado que ya fue firmado, incluyendo aspectos básicos como una tarjeta de alimentos de 4 soles y vestuario, que son esenciales y no lujos. No estamos discutiendo el convenio de este año todavía porque no se ha cerrado, y lo principal es resolver los pendientes del pasado", declaró.

El sindicato ha intentado negociar repetidamente sin éxito, por lo que están tomando esta medida de fuerza para presionar por el cumplimiento de lo ya acordado. “Estamos dispuestos a conversar a dialogar, y vuelvo a recalcar nosotros no queremos hacer un daño a la ciudadanía ni al país. Hemos tenido múltiples conversaciones donde solo se nos dice que no hay presupuesto, pero seguimos trabajando y cumpliendo nuestra función en la seguridad nacional: nosotros cuidamos los aeropuertos, puertos y fronteras”, indicó Boluarte.

DENUNCIAN PRECARIEDAD

Además, señaló que las condiciones laborales en las que se encuentra el personal de migraciones son deficientes, debido a falta de indumentaria y condiciones de trabajo inadecuadas en varias zonas del país. "Son paupérrimas e insalubres", enfatizó.

La huelga buscará visibilizar estas deficiencias y forzar una resolución que, según el sindicato, no solo beneficiaría a los trabajadores sino que mejorarían la eficiencia y seguridad de los servicios que ofrece la institución. Boluarte finalizó haciendo un llamado al MEF para reanudar el diálogo y cumplir con los acuerdos previos.