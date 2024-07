Banda de criminales, integrada por mujer, amarra a recepcionista y amenaza a menor tras asaltar hotel

Un asalto se llevó a cabo en un hotel ubicado en La Victoria, donde cuatro delincuentes, incluyendo una mujer, ejecutaron un robo que culminó con la recepcionista atada y una menor de edad amenazada. El incidente ocurrió el pasado fin de semana y ha causado gran alarma entre los vecinos del distrito y empleados del establecimiento.

VIVIERON MOMENTOS DE TERROR

Según el relato de la trabajadora afectada, los asaltantes ingresaron al hotel fingiendo ser clientes; una de las delincuentes se distraía tomando fotos en el espejo de la recepción mientras sus cómplices se dirigían directamente hacia la caja registradora. "El chico de la gorra rosada me tapó la boca, impidiéndome llamar a alguien. Luego, me amenazaron con un cuchillo, sacaron el dinero y me ataron con un cable de los equipos del hotel", explicó la víctima.

Los malhechores sustrajeron más de 1000 soles en efectivo, jabones del hotel y dos celulares, incluyendo el de la recepción y el personal de la recepcionista. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga en dirección desconocida.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación exhaustiva, y están las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables de este crimen. De acuerdo con la información recogida, se sospecha que los delincuentes pudieron haber realizado un reglaje previo, ingresando días antes al hotel como clientes para planificar el robo.