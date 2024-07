Intendencia Nacional de Bomberos del Perú asegura que seguirán atendiendo emergencias pese a paro de maquinistas

Ante el anuncio del paro de 48 horas a nivel nacional por parte de los trabajadores del INBP, Juan Carlos Morales Carpio, titular de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú precisó que se seguirán atendiendo emergencias, pese a las manifestaciones, y brindó mayores detalles sobre las denuncias que presentó el personal de su sector.

“En primer lugar, hay que hacer una aclaración bien contundente. El cuerpo de bomberos voluntarios del Perú no entra en paralización, quienes entran en paralización son los trabajadores rentados de la Intendencia, que es el personal de apoyo que nos sirven para conducir vehículos, pero hay que aclarar que el cuerpo bomberos voluntarios del Perú no es el que está entrando en huelga porque no tendría por qué. El personal de bomberos garantiza la atención de emergencias porque también hay muchos conductores bomberos que atienden las emergencias y manejan sus vehículos. Entonces la ciudadanía tiene que estar plenamente tranquila”, dijo Morales Carpio.

El funcionario señala que un grupo de bomberos suplirá las funciones de los choferes durante el paro de 48 horas.

INTENDENTE RESPONDE TRAS DENUNCIA DE TRABAJADORES

El intendente asegura que las demandas que exigen los trabajadores no están en manos del INBP y que es algo que deben responder entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Lo que ellos están pidiendo, lamentablemente, no está en manos de la Intendencia porque es un tema presupuestal. Ellos están pidiendo que se les incrementen las remuneraciones, eso parte del Ministerio de Economía y Finanzas los que tienen la responsabilidad; están reclamando que no se les paga unos laudos que ellos han conseguido, han ganado en el año (...) es un tema presupuestal”, aseguró Morales.