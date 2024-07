Damero de Gamarra bajo custodia: general Arriola asegura que ambulantes no volverán a entrar a la zona

Durante la madrugada de este jueves, se desplegó un operativo en el emporio comercial de Gamarra en respuesta a los enfrentamientos recientes entre fiscalizadores municipales y vendedores informales, algunos de los cuales estarían vinculados a organizaciones criminales.

PANORAMA ACTUAL

A estas horas de la mañana, la presencia policial y municipal no se limita solo al interior del damero de Gamarra, sino que se extiende también a áreas externas como la avenida Aviación y el jirón Huánuco. Esta distribución estratégica de fuerzas busca cubrir todos los accesos y puntos críticos alrededor de esta zona comercial de La Victoria, lo que asegurará un control más efectivo sobre el movimiento de ambulantes y la actividad de grupos criminales en los alrededores.

DETENIDOS

Vale mencionar que, se reportó la detención de cinco personas involucradas en la agresión a los seis trabajadores ediles. Entre los detenidos, se encuentran Moisés Masa Quesada y José Armando Reaño, ambos con antecedentes criminales, y Moisés Núñez Medina, conocido por agresiones previas a agentes municipales. También fueron detenidas Grecia Huamán Pérez y Jorge Gonzaga Martínez, implicados en los disturbios.

"NO SE VOLVERÁ A REPETIR"

El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, detalló que los arrestos se realizaron tras intensas labores de inteligencia y cómo se manejara el orden en la zona a partir de ahora, en colaboración con la Municipalidad de La Victoria.

"Hemos implementado una estrategia integral que incluye no solo la acción policial sino también la mejora de infraestructuras para sostener nuestra presencia en el área. Un inmueble ha sido acondicionado para albergar a 100 efectivos de la Policía Nacional del Perú que asegurarán que estos incidentes no se repitan. No va a volver a suceder lo que toda la vida se ha repetido: que siempre vuelven a ingresar los ambulantes", agregó.