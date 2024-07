Comenzó a salir humor: bus de Metropolitano sufre desperfecto y queda varado frente a hospital Loayza

Un bus del Metropolitano quedó varado en la vía exclusiva cerca de la estación Quilca, frente al hospital Arzobispo Loayza, después de empezar a emitir humo por la parte trasera. Afortunadamente, al momento de la cobertura no había pasajeros a bordo, según informó el conductor del vehículo.

El incidente no resultó en un paro completo del tráfico de buses en la ruta, pero sí causó una ralentización notable. Personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se presentó rápidamente en la escena para investigar la causa del problema y asistir en la situación.

CHOFER DA EXPLICACIONES

El conductor del bus, que prefirió no ser identificado, explicó que el humo podría haber sido causado por agua que accidentalmente se derramó sobre partes calientes del motor. "Sí, parece que ha caído agua en el tubo, pero no es algo grave", señaló a las cámaras de Buenos Días Perú. Además, reiteró que todos los pasajeros habían sido evacuados sin incidentes y que no hubo heridos.

Este evento ocurre en un contexto de crecientes debates sobre la calidad y mantenimiento del servicio del Metropolitano. Recientemente, los concesionarios habían amenazado con paralizar el servicio debido a desacuerdos con la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.