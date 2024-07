Ya han ocasionado accidentes: túnel ferroviario es usado de manera imprudente por conductores

Vecinos del distrito de Santa Anita denuncian el uso inapropiado de un túnel ferroviario ubicado en el cruce de la avenida Ferrocarril con la avenida Primero de Mayo, límite con El Agustino. Este túnel, originalmente diseñado para el paso de trenes y con una vía peatonal junto a los rieles, ahora es frecuentado por motociclistas, mototaxistas y ciclistas que buscan acortar camino, lo cual pone en riesgo su seguridad y la de otros.

Esta situación ha llevado a que se reporten accidentes de tránsito y el atascamiento de vehículos pesados que han intentado cruzar por este lugar. Además, el área se ha convertido en un punto de preocupación debido a la presencia de indigentes y actividades delictivas durante horas de la noche.

OSCURO, CON BASURA Y PERSONAS DE MAL VIVIR

Las cámaras de Buenos Días Perú llegaron al lugar y registraron signos de abandono y descuido. Durante la trasmisión en vivo se halló evidencias de consumo de drogas y desechos en el entorno. Además, la oscuridad y falta de vigilancia han convertido este espacio en un refugio para delincuentes que aprovechan la falta de iluminación para cometer crímenes.

Vale mencionar que, como este túnel se encuentra en el límite entre dos distritos no se sabe qué comuna tiene la responsabilidad sobre esta zona. No obstante, los vecinos exigen una acción inmediata para asegurar el área y restringir el acceso a vehículos no autorizados.