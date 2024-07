Desalojan a comerciantes que tomaron calles por cierre del Mercado San Felipe en Surquillo

Como informamos previamente, en el distrito de Surquillo, el mercado San Felipe fue cerrado de manera total el pasado 31 de mayo, y la razón fue que el centro de abastos no contaba todas las licencias para su funcionamiento.

El mercado fue clausurado por no contar con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, pero desde esto ya ha pasado más de un mes y ante ello los comerciantes se vieron en la necesidad de improvisar puestos en los exteriores del lugar.

COMERCIANTES REALIZARÁN HUELGA DE HAMBRE POR DESALOJO

Ante esta situación lo comerciantes exigen a la autoridad edil que les permita abrir las puertas del mercado ya que señalan tienen documentos que los acreditan como propietarios de los locales.

Mientras esperan ser reubicados, los comerciantes tomaron las calles para poder seguir trabajando, pero esta madrugada fueron desalojados por agentes fiscalizadores del municipio de Surquillo y se desató la violencia.

El operativo terminó en un violento enfrentamiento que no dejó heridos de gravedad afortunadamente y para no pasar a mayores, los comerciantes decidieron dejar la zona. Algunos de los vendedores manifestaron trabajar en el mercado San Felipe desde hace 10 años, y señalan que si esta situación no se soluciona tomarán la medida radical de realizar una huelga de hambre.

Cabe señalar que, la Municipalidad de Surquillo confirmó la clausura del centro de abastos debido a “la falta de un certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones para las áreas comunes y la inexistencia de una licencia de funcionamiento”.