Alumnos de nivel secundaria agreden a profesor en Surquillo: descartan expulsión de menores

La comunidad educativa del colegio Ricardo Palma, en Surquillo, está indignada tras la difusión de un video que muestra a un grupo de estudiantes de cuarto grado de secundaria agrediendo física y verbalmente a su profesor de mecánica durante una clase. El hecho, que incluyó bofetadas, patadas y golpes con una casaca, ha desatado indignación y un llamado a revisar los protocolos de conducta y valores en el plantel.

El video, captado por uno de los alumnos, termina con una escena particularmente violenta donde un estudiante arremete contra el profesor con una silla. Ante la gravedad de los hechos, madres y padres de familia han exigido al director de la institución la convocatoria de una reunión urgente para abordar la situación y reforzar las medidas disciplinarias.

"Es horrible cómo le pegan al profesor. Sinceramente, me sentí tan mal. No pensaba que eso pasaba en el colegio", comentó una madre. "Me indigna, me molesta de verdad. La educación viene de casa, no del colegio", agregó otro apoderado.

INVESTIGARÁN CASO

Ante la negativa del director del colegio de hacer declaraciones, Luis Quintanilla, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, informó que se ha convocado a los padres de los estudiantes involucrados para investigar el caso. Además, aseguró que el equipo de tutoría del colegio intervendrá para ofrecer soporte socioemocional tanto a los estudiantes como al profesor afectado.

Por otro lado, Quintanilla descartó la expulsión de los menores implicados, ya que la agresión es reflejo de comportamientos aprendidos en el hogar: "Ellos reproducen patrones de conducta de los grandes. Por eso, cuando hay actos de violencia en su aula, ellos lo que están diciendo es que sus compañeros vienen de problemas que pasan en la familia y eso llevan al aula, llevan al colegio", señaló.