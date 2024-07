Mujer se salva de morir tras ataque de sicario: Vecinos de Salamanca denuncian sentirse “desprotegidos”

En la urbanización Salamanca, en el distrito de Ate, un sicario ejecutó hasta seis disparos contra una mujer, quien milagrosamente resultó ilesa. Los vecinos de la zona denuncian sentirse desprotegidos.

Las cámaras de seguridad captaron cómo el delincuente esperó pacientemente a su víctima hasta atentar contra su vida.

SE SIENTEN DESPROTEGIDOS

Este incidente ha aumentado la preocupación de los vecinos, quienes relatan que viven en incertidumbre y zozobra debido a los altos índices de violencia que se han reportado últimamente.

“Prácticamente nos sentimos desprotegidos”, “llamamos al Serenazgo, no viene; llamamos a la comisaría, no nos contestan y tampoco vienen, no vemos seguridad”, fueron las declaraciones de algunos vecinos.

La falta de acción por parte de las autoridades ha llevado a los residentes a organizarse para gestionar su seguridad de forma particular.