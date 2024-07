¡Orgullo nacional! Carlos Calle gana título de campeón mundial en US Open de Kickboxing en EE.UU.

Carlos Calle se ha consagrado campeón mundial en el US Open de kickboxing, un reconocido torneo internacional que se celebró recientemente en Estados Unidos.

"Viajé solo, sin entrenador, y me movilicé en un país completamente desconocido para mí. Mi primer grito fue 'soy un hombre resiliente' porque pasé muchos obstáculos para llegar hasta aquí. Este campeonato es lo más alto que se puede alcanzar en las artes marciales, y ganarlo en Estados Unidos es un sueño hecho realidad", declaró a Buenos Días Perú.

A lo largo de sus 11 años de carrera en el kickboxing, el deportista ha acumulado numerosas medallas, pero es la reciente medalla del US Open la que resalta entre sus logros. "No solamente es lo único que he ganado en estos 11 años como deportista altamente calificado del kickboxing, sino que ahora mi nombre ha sido ingresado al Salón de la Fama de los Estados Unidos con los mejores peleadores del mundo", afirmó emocionado.

FALTA DE APOYO

Calle también señaló la falta de apoyo institucional y financiero en su trayectoria, ya que solo tres marcas lo apoyaron tras tocar muchas puertas en busca de patrocinio. Ahora, tras su victoria, espera que más empresas y la propia administración deportiva del país reconozcan y apoyen su carrera y la de otros atletas.

Además, indicó que ha recibido ofertas para asumir roles directivos dentro de la Federación de Kickboxing en Perú, lo que le permitiría ayudar a otros jóvenes deportistas a alcanzar sus sueños.