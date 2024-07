¡Exclusivo! Capturan a la 'Chamaca': dueña del mototaxi desde el que dispararon a un policía

Rolando Jaqqhuehua Gutiérrez, es un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que recibió dos impactos de bala a quemarropa, el pasado 24 de junio.

El efectivo PNP fue baleado en el cruce de las avenidas Canta Callao con Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres, tras intentar intervenir a las personas que se encontraban a bordo de un mototaxi. Desde ese día, permanece postrado y luchando por su vida.

CAPTURA

Tras un paciente seguimiento, agentes del Escuadrón de Emergencia del Callao lograron intervenir en el cruce de la avenida. Boulevard con Los Pescadores, en Puerto Nuevo, a Estefany Loayza Valenzuela (31), alias ‘Chamaca’, propietaria del mototaxi utilizado durante el ataque.

En la vivienda de alias ‘Chamaca’, la Policía halló 100 gramos de pasta básica de cocaína y 200 de marihuana. Esta mujer estaría pretendiendo evadir su responsabilidad en relación al ataque que sufrió el suboficial.

La mujer alega que el mototaxi en cuestión fue vendido a un ciudadano de nacionalidad venezolana, hace siete años y que no hizo el cambio respectivo por una supuesta papeleta.

AUDIOS EXCLUSIVOS

No obstante, Panamericana Televisión obtuvo en exclusiva una serie de audios, enviados desde el teléfono de la mujer intervenida, en el que estaría coordinando la venta de un arma.

“¿Qué primo?, no, si no se le pone una bala, no funciona entonces. (Mañana es todo dile a tu sangre), ¿Él es el que te ha dejado mal con la carrera o eres del fierro? (…) pero, el fierro es positivo, ¿no?, lo tienes tú”, se escucha en parte de la conversación de la mujer con un desconocido.