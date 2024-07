Odontólogo de 23 años acusa a su expareja de acosarlo y agredirlo: "Se está metiendo con mi familia"

Un odontólogo de 23 años ha salido a la luz pública para denunciar una serie de acosos y agresiones físicas por parte de su expareja de 36 años. El caso incluye ataques no solo contra él joven, sino también contra miembros de su familia.

El denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató que su relación con Raquel empezó a mediados del 2022 y desde entonces, los conflictos y reconciliaciones han sido constantes, especialmente exacerbados por el consumo de alcohol. "Ella me convencía de volver, enviándome correos y audios llorando, prometiendo cambiar. Pero siempre terminaba igual", explicó el afectado.

El afectado señala que, recientemente, la mujer apareció en estado de ebriedad en los exteriores de su vivienda y comenzó una pelea, lo que llevó a la víctima a decidir hacer pública su situación. "Me preocupa especialmente por mis padres, ya que son personas mayores y ella ha llegado a mi casa, causando disturbios", agregó.

Por su parte, la acusada ha respondido a las acusaciones con una carta notarial exigiendo una rectificación por los calificativos emitidos contra ella, mientras que el joven asegura tener evidencia de las agresiones, incluidos rasguños y golpes que él mismo sufrió.

HACE LLAMADO AL MIMP

"Lo que más me afecta es el empujón que le dio a mi mamá, sin importarle que estuviera con la presión alta", compartió el agraviado, quien ha decidido denunciar a nivel nacional no solo para protegerse sino para pedir que se respeten los derechos de los hombres al igual que los de las mujeres en casos de violencia doméstica. En este contexto, hizo un llamado específico al Ministerio de la Mujer: "Hago este llamado más que todo para una protección para mí y sobre todo para mi familia, porque yo le dije a ella que cualquier problema entre nosotros, pero que no metan a mis padres. Eso es mi principal preocupación", concluyó.