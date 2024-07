¡Lo liberaron en menos de 48 horas! Ladrón amenaza a sereno de La Perla que lo capturó: "Ahora vas a ver, pues"

En el distrito chalaco de La Perla, serenos lograron detener a un ladrón identificado como Eduardo Chihuán Villar, quien fue sorprendido robando espejos de un automóvil. A pesar de la rápida acción de los serenos, la policía liberó al sospechoso poco después de su detención. Tras su liberación, el malhechor comenzó a amenazar al personal de serenazgo que lo había capturado.

Los hechos comenzaron el 13 de junio cuando cámaras de seguridad captaron a Chihuán Villar y a un cómplice intentando robar los espejos de vehículos estacionados. A pesar de ser capturado por los serenos y enfrentar denuncias por los daños causados, el sujeto fue liberado de la comisaría en menos de 48 horas después debido a que el hurto no se concretó.

SERÍA SENTENCIADO, PERO NO ESTÁ PRESO

El caso tomó un giro aún más inaudito cuando, el pasado 25 de junio, el criminal se presentó en la base de serenazgo de La Perla para "saludar" al sereno que lo capturó. El afectado contó que el sujeto se le acercó, luego le estrechó la mano y finalmente lo amenazó abiertamente con la frase “ahora vas a ver".

"Me dijo '¿Ves? no me han metido preso. Ahora vas a ver, pues' Y yo me quedé sorprendido. No había nadie para ir a agarrarlo", detalló.

"Nosotros facilitamos todas las cámaras, el propietario hizo la denuncia respectiva en la comisaría, y luego de 24 horas el tipo es liberado", agregó el alcalde Rodolfo Adrianzén en tono indignado. "Hemos investigado, y repito el señor es Eduardo Chihuán Villar ha sido nuevamente recapturado y ahorita se encuentra en la quinta fiscalía. Sin confirmarlo, hemos sabido que ya es sentenciado, pero hay un un tema particular: no está preso, porque simplemente no ha sido notificado. Este es reincidente ahorita está libre", agregó el burgomaestre.