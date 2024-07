Niños de Ate en riesgo: Laguna de aguas servidas se forma al costado de parque

El fétido aroma que se reporta en la zona Nueva América, en Santa Clara, a causa de la presencia de una laguna de aguas servidas, viene afectando notoriamente la calidad de vida de los vecinos de Ate, quienes denuncian que la falta de agua y desagüe es la causante de esta problemática.

Al costado de un parque para niños se observa una laguna de aguas servidas, los menores se han visto obligados a compartir su espacio de juegos con un pestilente aroma.

“Tenemos hace buen tiempo este problema, esto sucede a raíz de que no tenemos agua y desagüe. Lo que pasa es que los vecinos de la parte de arriba botan el agua de lo que se bañan, lo que lavan, todo eso se acumula en la parte de acá (la laguna). Y eso que la troncal de agua y desagüe pasa por esta parte, no sé qué ha pasado también con los dirigentes que no han hecho esa conexión”, relató un vecino.

DENGUE

Una de las mayores preocupaciones de los padres de familia es que estas aguas servidas potencian el riesgo de que sus pequeños contraigan dengue.