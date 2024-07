Casi mata a su papá: sujeto acuchilla a su progenitor porque defendió a su exnuera en SMP

Un hombre, identificado como Brian David Marchan Suviaga de 28 años, protagonizó un intento de feminicidio contra su expareja en San Martín de Porres. El altercado culminó con la agresión hacia su propio padre que intentaba tranquilizar la situación.

El hecho comenzó el pasado viernes 28 de junio, cuando Brayan, que había regresado recientemente de Italia, contactó a su expareja, con la excusa de querer ver a su hijo de cinco años.

"Él me llama mediante el número de su papá y su papá me dice: 'hola hay una persona que quiere conversar contigo...' Y yo le dije, no porque yo hoy día trabajo tengo cosas que hacer pero un ratito nada más él me decía, estoy cerca de tu casa", declaró la agraviada a Buenos Días Perú.

Alrededor de las 4 a.m. del sábado, el victimario se presentó en la residencia de la afectada armado con un cuchillo. En un estado de ira, comenzó a gritar y a patear la puerta, causando un alboroto que despertó a los vecinos y alertó a su padre, quien vive cerca y acudió en ayuda de su exnuera. Al intentar calmar a su hijo, el progenitor de Brayan fue apuñalado varias veces, incluyendo en la cabeza.

INTENTÓ HERIR A UN POLICÍA

Tras el aviso de los residentes, agentes policiales de la comisaría de Condevilla llegaron al lugar para intervenir al agresor. Brayan, lejos de calmarse, atacó a uno de los oficiales con el cuchillo, por lo que uno de los efectivos le disparó en la pierna como medida de defensa propia.

Actualmente, Marchan Suviaga se encuentra bajo custodia policial en el hospital Cayetano Heredia, enfrentando múltiples cargos. La víctima informó que el papá de Brayan no ha querido denunciar a su hijo. Ahora, ella sigue temiendo por su vida, ya que al realizar la denuncia respectiva solo le aceptaron agresión psicológica, porque el sujeto no llegó a herirla.