Levantan alerta de tsunami tras terremoto de 7.0 en Arequipa: Así amaneció la Costa Verde

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú canceló la alerta de tsunami que se había emitido inicialmente tras el fuerte sismo de magnitud 7.0 registrado en la provincia de Caravelí, Arequipa. El temblor, que sacudió la región durante la madrugada, generó preocupación y medidas preventivas a lo largo del litoral peruano.

SISMO SE SINTIÓ HASTA LA CAPITAL

El equipo de Buenos Días Perú hizo un recorrido por la Costa Verde de Lima antes que la alerta fuera retirada. Algunas autoridades realizaron inspecciones en la transitada vía y el Callao para asegurarse de que no hubiera oleajes anómalos.

En el distrito de Miraflores, se reportó que el mar estaba más fuerte de lo usual, con olas alcanzando casi hasta la pista, pero sin cruzar el muro que separa el mar de la vía. Afortunadamente, no se registraron incidentes graves ni daños.

En la Punta, una zona que usualmente se ve afectada por desbordes de agua en situaciones similares, tampoco se reportaron incidentes. Un representante de INDECI, indicó que, aunque la alerta de tsunami existía, no se emitió una alarma hacia los vecinos para no causar pánico innecesario, ya que la alerta no estaba totalmente confirmada y fue retirada poco después.