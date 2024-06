Exalcalde de VMT amenazado por el Tren de Aragua: “Tengo hasta el viernes para pagar”

El exalcalde de Villa María del Triunfo, Manolo Castillo, se suma a la lista de las víctimas de extorsión, y es que el también hombre de prensa ha recibido mensajes donde le exigen una fuerte suma de dinero caso contrario, atentarían con su vida y la de sus seres queridos.

Castillo revela ante las cámaras de panamericana televisión ser víctima de extorsión, de quienes se autodenominan ser miembros del “Tren de Aragua” y solo le dan plazo hasta este viernes para pagarles.

"Si no me colaboras por las buenas, yo te voy a tener que poner a colaborar por las malas. No te va a gustar la forma en que lo haré", se escucha en uno de los audios amenazadores enviados al exburgomaestre.

LO LLAMARON DURANTE EL PERÚ VS. CANADÁ

El periodista informó que Las amenazas se iniciaron durante el encuentro de fútbol entre las Selección Peruana y Canadá por la Copa América. Y en un momento pensó que era una broma, pero los mensajes se han intensificado en las últimas horas.

Cabe señalar que, el exalcalde de VMT espera que la denuncia presentada en la Dirincri de España continúe y le brinden apoyo para su protección y la de su familia.