Vecinos de El Agustino quieren ser parte de Santa Anita: denuncian abandono de alcalde Richard Soria

Más del 80% de los 11200 vecinos del condominio Nuevo Nogales en El Agustino están hartos de los problemas que los aquejan y culpan al alcalde Richard Soria por la falta de solución a sus demandas. La inseguridad y el abandono de los servicios públicos son las principales quejas de los residentes.

INSEGURIDAD Y FALTA DE ILUMINACIÓN

Uno de los problemas más graves es la falta de iluminación, lo que ha convertido al área en un lugar propicio para la delincuencia. "Con pistola han venido, le han quitado su celular, todo aquí falta de iluminación. Entonces, ahí se esconden detrás de los árboles", comenta un vecino preocupado.

Además, indican que la caseta de serenazgo más cercana luce con ventanas rotas y está inactiva desde hace más de dos años. "La pueden ver que tiene lunas rotas, peligrosas porque eso en cualquier momento se destroza y le cae en la cabeza de alguien. Y la parte del segundo piso, que está vacío, era el centro de monitoreo de Los Nogales. No hay ni una cámara, no hay ningún monitor, no hay nada", denuncian los residentes.

A lo largo de las cinco cuadras de la Avenida Los Nogales, las áreas verdes se muestran áridas y desprovistas de vegetación. "La municipalidad de El Agustino ha recibido 70 millones de soles este año. Entonces, ¿dónde está la inversión? Por lo menos una gran parte debería ser para mejorar estas áreas verdes porque hay demasiada diferencia con la municipalidad de Santa Anita", señaló otro morador indignado.

QUIEREN SER PARTE DE SANTA ANITA

Tras haber presentado diversas solicitudes para que el alcalde Soria atienda sus reclamos sin obtener respuesta, los vecinos expresaron su anhelo de solicitar cambiar su zonificación al distrito de Santa Anita. "Estamos evaluando, estamos pidiendo los requisitos para ver cómo ingresamos la solicitud. Necesitamos reunirnos con el alcalde de Santa Anita para que nos indique cómo es el proceso", manifestaron a las cámaras de Panamericana Televisión.

Por su parte, el municipio de Santa Anita respondió lo siguiente: "Básicamente, es un tema ya legal y con normativas ya constitucionales amparado ante la ley. Considero yo que todo vecino puede tener criterio de poder solicitar, pero eso ya es un tema que se encargaría del área jurídica", explicaron.

Finalmente, el equipo de Panamericana Noticias buscó a un representante de la comuna de El Agustino para que absuelva las consultas de los vecinos de Los Nogales. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se pronunciaron.